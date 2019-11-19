عباس علي العلي - دور المؤسسة الدينية لمرحلة ما بعد تشرين في العراق. ح4

2019/11/19 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي في مظاهرات تموز أيلول 2015 سقط أول حاجز للتقديس وشكل بداية نهاية دور المؤسسة الدينية السياسية في العراق، لم يكن الهتاف مجرد حالة منعزلة ومعزولة عن صيرورة الوعي الشعبي الذي حركته وصنعته إخفاقات الكتل والأحزاب السياسية المتسربلة بالثوب الديني، وشكل أيضا جرس إنذار لهذه الكتل والأحزاب ومن خلفها المؤسسة بجميع توجهاتها بأنها تتحمل وزر ما تركته وأهملته بقصد أو بدون قصد، وبينت أيضا أنه نوع من الأستفتاء ال......

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