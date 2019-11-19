طلعت رضوان - تطابق الناصرية والإسلام

2019/11/19 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان قرّرتْ إسرائيل إقامة مهرجان (سينما المرأة الإسرائيلية) فى ديسمبر2019 فى مدينة القدس..وسيتم الافتتاح بفيلم (سعودى) إخراج (هيفاء المنصور) هذا الخبرالذى تداولاته بعض أجهزة الإعلام العربية، أثارفى عقلى ظاهرة الهوس الناصرى بالدفاع عن الإسلام..ومزجه بالعروبة، مع ملاحظة تناقض بعض الناصريين، مثل د.عصمت سيف الدولة.ومنذ عدة سنوات– وخاصة بعد سيطرة الضباط على حكم مصرفى يوليو1952، وبعد الترويج ......

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