بعد تحقيق معدلات انتاج عالية.. الزراعة تعلن تصدير التمور الى الخارج

2019/11/19 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة, الثلاثاء, عن بدء تصدير التمور إلى خارج العراق بعد تحقيق معدلات انتاج عالية، عازيا ذلك إلى نجاح الاجراءات والخطط التي وضعتها الوزارة بدعم اصحاب البساتين.

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