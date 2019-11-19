السعودية تقلص استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية

2019/11/19 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلصت السعودية في شهر سبتمبر الماضي استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بواقع 2.3 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع العام الجاري.

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