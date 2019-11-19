English | كوردى

الاسدي: تعديل قانون الانتخابات اصبح ضرورة ملحة


الاسدي: تعديل قانون الانتخابات اصبح ضرورة ملحة
2019/11/19 | 20:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاسدي: تعديل قانون الانتخابات اصبح ضرورة ملحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/19 | 20:56.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسدي: تعديل قانون الانتخابات اصبح ضرورة ملحة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسدي: تعديل قانون الانتخابات اصبح ضرورة ملحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا