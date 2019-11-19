2019/11/19 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البزاز يمنح أم صلاح منزل العمر أيقونة الحرية تدخل بيت الوطن وسط أهازيج المعتصمين في كربلاء كربلاء – الزمان دخلت ام صلاح او والدة المتظاهرين في كربلاء، امس، بيت العمر الذي وهبها اياه رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز، وذلك بعد اكتمال شرائه وتأثيثه بالكامل وسط المدينة.وعمت الفرحة عائلة ام صلاح وجيرانها، حين […]

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