خبير لـ (الزمان):  لا خيار للكتل سوى تنفيذ المطالب الشعبية

2019/11/19 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجدّد دعوات العصيان العام وهدوء تشهده بعض المحافظات المنتفضة الإعتصامات تدخل أسبوعها الرابع وسط إجراءات أمنية مشددة بغداد – قصي منذر المحافظات – مراسلو (الزمان) تجددت دعوات العصيان المدني العام في بغداد والمحافظات للضغط على الحكومة من اجل تحقيق مطالب المعتصمين منذ اكثر من ثلاثة اسابيع وسط هدوء تشهده بعض المحافظات المنتفضة على سوء الخدمات […]

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