2019/11/19 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتفاق سياسي يمهل الحكومة سقفاً زمنياً للمضي بالإصلاحات خبير لـ (الزمان): لا خيار للكتل سوى تنفيذ المطالب الشعبية بغداد – الزمان راى الخبير بالشان السياسي حيدر الموسوي انه لاخيار امام الكتل السياسية سوى تنفيذ المطالب الشعبية عبر اجراء اصلاحات حقيقية دون تسويف او مماطلة، مشيرا الى ان (توقيع الكتل السياسية على وثيقة تمهل الحكومة والبرلمان […]

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