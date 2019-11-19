هذا ما يفعله الثوم بأمعائكم

2019/11/19 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تشير دراسة جديدة إلى أن تناول الثوم يمكن أن يكون مفتاحا لتعزيز صحة الأمعاء والعيش حياة مديدة، بفضل احتوائه على كميات هائلة من

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