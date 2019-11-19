2019/11/19 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر نيابي، الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019، بان لجنة النزاهة النيابية اوقفت التصويت...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة النيابية توقف التصويت على قانون الغاء امتيازات المسؤولين: لا يلبي تطلعات المواطنين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة النيابية توقف التصويت على قانون الغاء امتيازات المسؤولين: لا يلبي تطلعات المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).