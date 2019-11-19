2019/11/19 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة النزاهة توقف التصويت على قانون الغاء امتيازات المسؤولين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/19 | 21:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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