منظمة العفو الدولية: مقتل 106 متظاهر في 21 مدينة إيرانية

2019/11/19 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة العفو الدولية عن احصائية جديدة لضحايا الاحتجاجات الشعبية في إيران.

واكدت المنظمة في بيان لها، مقتل مئة وستة من المتظاهرين في إحدى وعشرين مدينة إيرانية شهدت احتجاجات على رفع أسعار البنزين وتقنينه، مشيرة الى ان الاحصائية حصلت عليها من خلال تقارير تلقتها من داخل إيران، الى جانب لقطات الفيديو التي تم التحقق منها وشهادات شهود العيان والمعلومات التي تم جمعها من نشطاء خارج إيران.

وأضافت، أن قوات الأمن الإيرانية تستخدم نمطا مروعا من عمليات القتل غير القانونية للمحتجين السلميين.

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