شركة المنتجات النفطية تنفي ممارسة اي ضغط سياسي عليها لتعيين مقرب من العبادي

2019/11/19 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت شركة توزيع المنتجات النفطية، الثلاثاء، ما تردد في وسائل الاعلام بشأن تعيين مقرب من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي مسؤولية هيئة التفتيش في الشركة.

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