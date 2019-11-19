2019/11/19 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-كربلاء تداول عراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل من مدينة كربلاء يلقي قصيدة شعبية، ينتقد فيها الفاسدين ويطالب باستعادة حقوق الشعب منهم.وتضمنت القصيدة تفاؤلاً بمستقبل أفضل للعراق، بعد أن تنتصر المطالب المشروعة للمتظاهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طفل من كربلاء يلقي قصيدة شعبية عن الظلم والفساد.. شاهد ماذا قال بالفيديو) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طفل من كربلاء يلقي قصيدة شعبية عن الظلم والفساد.. شاهد ماذا قال بالفيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).