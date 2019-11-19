2019/11/19 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – خطوة برس اعلنت محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن اعفاء مدير مصفى المحافظة وقائممقام الناصرية من منصبهما.وقال مكتب محافظ ذي قار عادل الدخيلي في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، إنه “تم اعفاء مدير مصفى ذي قار مصطفى منعم صبار من منصبه وتكليف معاونه بالمنصب”.وأضاف البيان أنه “تم كذلك اعفاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعفاء مدير مصفى ذي قار وقائم مقام الناصرية من منصبهما وكالة خطوة برس.

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