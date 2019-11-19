2019/11/19 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، بالوثائق نص قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين.

وصوت مجلس النواب، الثلاثاء، على مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السومرية نيوز تنشر نص قانون الغاء امتيازات المسؤولين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السومرية نيوز تنشر نص قانون الغاء امتيازات المسؤولين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).