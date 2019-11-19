دانايي فر: حذرت المالكي قبل 6 أشهر من سقوط الموصل ودور الأميركان فيه

2019/11/19 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران (العالم) ‏19‏/11‏/2019 – أكد السفير الإيراني السابق في العراق حسن دانايي فر أنه قد حذر رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي من سقوط الموصل و...

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