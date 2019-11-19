الحكومة الاتحادية تمنح الاقليم فرصة أخيرة لتسليم النفط والالتزام بقانون الموازنة

2019/11/19 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اميركا تدخل مجدداً على خط الوساطة ونوّاب كرد يحذرون السليمانية – عباس كاريزي: منحت الحكومة الاتحادية اقليم كردستان فرصة اخيرة للالتزام بقانون الموازنة وتسليم ما يقع على عاتقه من النفط الى الحكومة الاتحادية وفقا لقانون الموازنة.واكد مصدر سياسي مطلع رفض الكشف عن اسمه في تصريح للصباح الجديد، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قرر ...

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