نص الوثيقة التي وقعتها الكتل السياسية الاثنين 17/11/2019

2019/11/19 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنظر للضروف الاستثنائية والتعقيدات البالغة التي تشهدها البلاد واهتداء برؤية المرجعية الدينية العليا وما تقتضيه المسؤولية الوطنية والواقع العراقي المتفاقم.فقد اجتمع القادة السياسيون – من الموالاة والمعارضة- بدافع الحفاظ على الدولة وتطوير النظام السياسي وحفظ شرعية التظاهر السلمي ودستوريته وحق المواطنين الكامل في ذلك واكدوا على ان الاحتجاجات والحركة الاصلاحية تمثل تحولا مهما في ...

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