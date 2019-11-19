البرلمان ينهي قراءة مشروعي قانوني الانتخابات والمفوضية ويصوت على الغاء امتيازات المسؤولين

2019/11/19 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس النواب جلسته السادسة عشرة برئاسة الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي وبحضور مئتين وعشرين نائبا

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب، الذي قدمه مجلس الوزراء، كما انهى القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

هذا وصوت المجلس على جميع فقرات مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.

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