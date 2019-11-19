عمليات نينوى: مقتل ستة عناصر من

2019/11/19 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

اعلن قائد عمليات نينوى، اللواء الركن نومان عبد نجم الزوبعي، عن مقتل ستة عناصر من تنظيم "داعش" داخل نفق في جبال بادوش بمحافظة

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