قوة من الشرطة تعتقل فتى بتهمة كتابة عبارة “مغلق بأمر الشعب” على احدى المدارس

2019/11/19 | 21:59

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بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن قوة الشرطة الاتحادية اعتقلت فتى يبلغ من العمر 16 عاماً ...





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