2019/11/19 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس

أكد النائب أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، عودة أكثر من أربعمئةٍ وخمسين ألفاُ من المفسوخة عقودهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، فيما أشار إلى أن اجتماع الأمس وضع توقيتات للاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وذكر الأسدي في مؤتمر صحفي تابعته "الغد برس" أن "البرلمان يعقد جلسة اليوم بعد اجتماع يوم امس الذي وضعنا فسيه توقيتات زمنية للاستجابة لمطالب المتظاهرين".

وأضاف الأسدي "أعطينا مهلة إلى الحكومة والبرلمان لنهاية هذا العام لتنفيذ هذه القرارات والقوانين، وإذا أخلت الحكومة سنذهب بسحب الثقة عنها، وإذا أخل البرلمان سيذهب مجلس النواب إلى حل نفسه".

وأشار إلى أن جلسة البرلمان اليوم بدأت بـ "القراءة والتصويت على بعض القوانين،أهمها قانون انتخابات مجلس النواب وقانون المفوضين".

وزاد بالقول إن "تعديل قانون الانتخابات أصبح ضرورة ملحة استجابة لمطالب الشارع والمرجعية، للخروج بقانون عادل يمنح فرصه عادله للجميع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي: هذا مصير الحكومة والبرلمان حال إخلالهما بالتوقيتات التي وضعها اجتماع الأمس) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسدي: هذا مصير الحكومة والبرلمان حال إخلالهما بالتوقيتات التي وضعها اجتماع الأمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).