العفو الدولية: غالبية ضحايا احتجاجات إيران من خوزستان وشرقي كوردستان

2019/11/19 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أن غالبية الضحايا الذين سقطوا على يد قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي عمت إيران، هم من خوزستان وشرقي كوردستان.

وأضافت المنظمة الحقوقية، أنه "وفقاً لتقارير موثوقة فإن 106 متظاهرين على الأقل قتلوا في 21 مدينة"، لافتة إلى أن "حصيلة القتلى الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200 متظاهر".

ونقل موقع "إيران إنترناشيونال" عن شاهد عيان من مدينة كرمانشاه تأكديه، أن "هناك ما لا يقل عن 25 قتيلاً تم تسليمهم لمستشفيات المدينة".

وحجبت السلطات الإيرانية الانترنت ونشرت قوات الشرطة ومكافحة الشغب لإخماد الاضطرابات، فيما لم يصدر بعد أي رد من الحكومة الإيرانية على أرقام العفو الدولية، كما لم توفر طهران أرقاماً عن حصيلة الضحايا على مستوى البلاد.

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