أحد شيوخ بني حجيم في الفرات الأوسط يتهم إيران بقتل المتظاهرين ويؤكد: لن نسكت.. شاهد بالفيديو

2019/11/19 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-السماوة نشر مدونون في موقع تويتر مقطع فيديو يظهر فيه أحد شيوخ الفرات الأوسط وهو يتهم إيران بقتل المتظاهرين المطالبين بحقوقهم.واتهم الشيخ فاهم خزعل آل خشان الجارة الشرقية باستهداف المحتجين وحملها المسؤولية عن دمائهم، مؤكداً أنهم لن يخافوا من هذه التهديدات، ولن يقفوا مكتوفين أمام الاعتداءات التي تستهدف أبناء عشائرهم والعراقيين بشكل عام.[…]

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