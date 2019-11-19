صحيفة فرنسية: شعار “نريد وطن” الذي أطلقه العراقيون صعب التنفيذ وأمريكا وإيران تناوران!!

2019/11/19 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد قالت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية إن الشعار الذي رفعه المتظاهرون العراقيون “نريد وطن” صعب التنفيذ، رغم أنه يبدو بسيطاً، لأنه جمع العراقيين بمختلف أطيافهم، وهزم الخوف من آلة القمع، وابتعد بالعراق عن الولايات المتحدة وإيران، إلا أنه معقد لأن الطريق طويل محفوف بالعقبات، أمام إقامة دولة حرة ومستقلة.

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