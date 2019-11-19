قائد عمليات نينوى يعلن قتل ستة عناصر من 'داعش' داخل نفق في جبال بادوش

2019/11/19 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن قائد عمليات نينوى، اللواء الركن نومان عبد نجم الزوبعي، عن مقتل ستة عناصر من تنظيم "داعش" داخل نفق في جبال بادوش بمحافظة نينوى.

وقال الزوبعي في باين تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "القيادة تلقت معلومات استخباراتية بوجود مجموعة من عناصر داعش الإرهابي وعددهم (6) في احد الأنفاق في جبال بادوش".واوضح انه "تم التنسيق وتوجيه ضربة جوية على مكان تواجد الارهابيين وتم تدمير النفق وقتلهم جميعاً".

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