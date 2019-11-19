السيد الخامنئي: المواجهات الأخيرة “أمنية” وليست احتجاجات شعبية

2019/11/19 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، أن المواجهات الأخيرة في إيران كانت مسألة أمنية، وليست احتجاجات شعبية.

وقال السيد الخامنئي خلال اجتماع مع

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