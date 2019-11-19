تصفيات المونديال.. سوريا تتألق وتعادل

2019/11/19 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حلق المنتخب السوري خارج السرب بابتعاده 8 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بفوزه الثمين على ضيفه الفلبيني 1-صفر الثلاثاء في دبي، في الجولة

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