نائب يتهم أمين عام حزب بالاستيلاء على شوارع ببغداد ويستغرب سفر محافظ سابق مطلوب للقضاء

2019/11/19 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

وجه عضو مجلس النواب عن كتلة بدر النيابية، حامد الموسوي، الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019، اتهامين لأمين عام حزب الدعوة تنظيم الداخل، السياسي عبد الكريم العنزي، ومحافظ كربلاء السابق، عقيل الطريحي.

وقال الموسوي العضو في تحالف الفتح، خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" الفضائية، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "السياسي أمين عام حزب الدعوة تنظيم الداخل عبد الكريم العنزي، استولى على شوارع في العاصمة بغداد، دون أن تتم محاسبته".

وأضاف الموسوي، أن "محافظ كربلاء السابق، عقيل الطريحي، تمت اقالته بتهمة اهدار المال العام، وطرحت أمام القضاء ملفات بالضد منه، لكنه ما يزال يسافر بحرية خارج العراق، ولم يتم منعه".

وعن قانون مجلس الاعمار، الذي قرأه مجلس النواب خلال الشهر الماضي، قال الموسوي، إن "عنوان القانون هو اشراك القطاع الخاص، لكن الحقيقة هي تسليم المليارات بيد الفاسدين".

وأضاف، أن "قانون مجلس الاعمار، يتضمن فقرة أن يكون نصف أعضاء المجلس من القطاع الخاص ومن كبار التجار، فيما يحتوي على 11 نائباً من رئيس الوزراء، مما يعني أنهم سيأتون بحيتان الفساد".

وبشأن اجتماع القوى السياسية الأخير في منزل زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، أكد أن "القوى السياسية وضعت سقفاً زمنياً لنفسها وصل الى 45 يوماً، وستراقب المرجعية والشعب ذلك"، مبيناً أن "الجميع في الاجتماع باتجاه واحد، والسلوك الاخر الذي لوحت به المرجعية ليس بصالح الكتل السياسية وقواها لطالما بقيوا بعيداً عن المطالب الشعبية".

وتابع، أن "موقف تحالف الفتح قبل الاجتماع كان واضحاً وصريحاً، وهو أن القوى السياسية وفي حال ذهبت بعيداً عن المرجعية سيتم مقاطعتها"، مشيراً إلى أن "التغيير الحقيقي يكون من تغيير قانون الانتخابات والمفوضية وتعديل الدستور".

بغداد اليوم-بغداد

تحدث رئيس كتلة النصر، في مجلس النواب، عدنان الزرفي، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019) عن جهات سياسية، لم يسمها، عمدت على إخافة الكتل السياسية، بأن رحيل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يؤدي الى فوضى وحرب أهلية.

وقال الزرفي في تصريح

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم" نص قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة، الذي صوت عليه مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني، 2019).

وتضمن القانون 11 مادة، تنص الأولى منها على الغاء "قا

بغداد اليوم _ بغداد

كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني، 2019) عن أبرز فقرات قانون الغاء امتيازات المسؤولين والرئاسات الثلاث، الذي شرعه مجلس النواب.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يتهم أمين عام حزب بالاستيلاء على شوارع ببغداد ويستغرب سفر محافظ سابق مطلوب للقضاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يتهم أمين عام حزب بالاستيلاء على شوارع ببغداد ويستغرب سفر محافظ سابق مطلوب للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).