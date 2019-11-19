2019/11/19 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغدبرس

عبر مدرب منتخبنا الوطني ستريشكو كاتانيتش عن رضاه بنتيجة التعادل السلبي امام البحرين ، اليوم الثلاثاء ، مؤكدا ان اهم اسباب التعادل كان فرحة الفوز الكبيرة امام ايران ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم واسيا.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة ، إن " التعادل امام البحرين والحصول على نقطة يعتبر شيء جيد ، خاصة انها جاءت بعد مباراة قوية بدنيا ونفسيا امام ايران ".





واضاف ، ان" المباراة كانت تكتيكية بامتياز ، والبحرين صعبوا من المهمة بسبب اللعب بتنظيم عالي في الناحية الدفاعية والتكتل امام منطقة جزاءه ، ولايمنح الفرصة لمنافسه في الاختراق ، الا عن طريق السرعة والمهارة العالية وهذا ما افتقده المنتخب الوطني ".





واشار الى ، ان " ما سبق مباراة البحرين من مشاعر جياشة وفرح كبير ، يضاف لها الضغوط النفسية التي تعرض لها اللاعبين ، اثرت كثيرا على مردود اللاعبين امام البحرين ، منوها انه ما زال هناك ٣ مباريات والفرصة سانحة بشكل كبير من اجل خطف بطاقة التأهل ، ولكن على شرط الفوز على كمبوديا وهونغ كونغ ".

يذكر ان المنتخب الوطني ورغم التعادل بقية متصدرا للمجموعة الثالثة برصيد ١١ نقاط ، مقابل ٩ نقاط للبحرين و ٦ نقاط لايران .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتانيتش : فرحة الفوز على ايران اثرت علينا امام البحرين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاتانيتش : فرحة الفوز على ايران اثرت علينا امام البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).