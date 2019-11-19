مفوضية حقوق الإنسان تكشف عدد الموقوفين من البالغين والأحداث جراء التظاهرات

2019/11/19 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، أنها تتابع شؤون الموقوفين من البالغين والأحداث على خلفية التظاهرات.

وذكر بيان للمفوضية تلقت" الغد برس" نسخة منه، أن "رئيس المفوضية عقيل الموسوي وفريقا متخصصا من ملف العدالة الجنائية زار مواقف مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب بمطار بغداد والعائدة لوزارة الداخلية للاطلاع على الاوضاع القانونية والصحية للموقوفين على خلفية التظاهرات".

وأضاف أنه "تم اللقاء باللواء باسم الشويلي معاون المدير العام، وكذلك اللقاء بالموقوفين والاستماع إلى شكاواهم وطلباتهم ومناقشة الإجراءات والضمانات القانونية اللازمة توفيرها للموقوفين واجراءات سير التقاضي والمحاكمة العادلة ، وضرورة توفير المحامين وتسهيل زيارة ذويهم وإعلامهم بمكان التوقيف والسرعة في حسم قضاياهم وعرضها على الادعاء العام فضلا عن توفير المكان الملائم للاحتجاز والتوقيف من جميع النواحي الصحية والاجتماعية والتي أشرت المفوضية توفيرها من قبل ادارة الموقف".





وتعهد اللواء لرئيس المفوضية وفقا للبيان بـ "الاتصال بذوي الموقوفين لإعلامهم بمكان التوقيف، وتنظيم موعد زيارة في وقت لا يتجاوز يوم الجمعة القادم، وكذلك وعد بإمكانية توكيل محامين للدفاع عنهم وتسهيل إجراءات اللقاء بينهم وبين المحامين وفقا للقانون، حيث قامت مفوضية حقوق الانسان بالتنسيق مع نقابة المحامين لهذا الغرض".





وأضاف البيان أن فريق المفوضية وثق عدد الموقوفين من البالغين في الموقف المذكور بـ ( 32 ) موقوفا، ومن ثم انتقل رئيس المفوضية والفريق المتخصص الى دار الملاحظة بالطوبجي العائدة لوزارة العدل / دائرة اصلاح الاحداث ايضا، للاطلاع على اوضاع الموقوفين على خلفية التظاهرات من الأحداث واللقاء بهم والاستماع إلى طلباتهم واستلام شكاواهم، والاتصال بممثل الادعاء العام لمتابعة قضاياهم، ووثق الفريق بأن عدد الموقوفين من الأحداث (12 ) موقوفا".

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