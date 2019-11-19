عبدالخالق حسين - (ثورة أكتوبر( وثياب الإمبراطور الجديدة!

2019/11/19 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالخالق_حسين حكاية الإمبراطور وثيابه الجديدة للكاتب الدنيماركي هانس كريستيان أندرسون (1805- 1875م) باتت معروفة عالمياً، ودخلت ثقافات جميع الشعوب، وتدل على خبرة الكاتب العميقة، وعبقريته الفذة في فهمه لسايكولوجية البشر، ومدى سهولة خدعهم من قبل النصابين، وقيادتهم إلى الهاوية.ملخص الحكاية: "أن إمبراطورا غبيا كان ينفق الكثير من ماله على شراء الملابس الغالية...طرق باب قصره ذات يوم محتالان ادعيا أنهما من أمهر الخيا......

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