بعدما قتل برصاص “مجهولين”.. فتاة تنعىة أخاها المتظاهر في ساحة التحرير-بالفيديو

2019/11/19 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد على أنغام النشيد الوطني في ساحة التحرير؛ نعت إحدى الفتيات العراقيات شقيها الذي قتل برصاص مجهولين خلال إحدى التظاهرات.وصرخت الفتاة وهي تبكي منادية باسم شقيها قائلة: “مصطفى انت وينك”، فيما كان العلم العراقي يرفرف في الساحة.وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أن عدد ضحايا التظاهرات التي انطلقت مطلع تشرين الأول الفائت بلغ […]

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