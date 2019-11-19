2019/11/19 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضمن تهديداً بسحب الثقة عن الحكومة..وسياسيون: لا يلبي مطالب الشارع بغداد – الصباح الجديد: وقعت أحزاب وكتل سياسية عراقية، اجتمعت امس الأول الاثنين، اتفاقا لتنفيذ عدد من الإجراءات والقرارات، لمواجهة الاحتجاجات المستمرة منذ الأول من أكتوبر، والمطالبة برحيل النخبة الحاكمة، وفقا لوثيقة نشرت في الاعلام.وأبرز ما جاء في الوثيقة التي وقعها 12 كيانا ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق سياسي توقعه 12 كتلة وكيانا سياسيا يجنب البلاد الانزلاق الى الهاوية) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق سياسي توقعه 12 كتلة وكيانا سياسيا يجنب البلاد الانزلاق الى الهاوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).