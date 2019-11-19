حقوق الانسان النيابية: رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع سيحالون للمحاكم بسبب قمع المتظاهرين

2019/11/19 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أكد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ارشد الصالحي، أمس الثلاثاء، ان رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الداخلية والدفاع سيحالون الى المحاكم بمجرد هدوء الاوضاع بسبب قمع المتظاهرين، في حين اشار الى ان قرارات مجلس النواب لم تتماش مع مطالب المتظاهرين ولا يمكن ان تسهم في اخماد الغضب ...

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