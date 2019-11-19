المعموري: إلغاء امتيازات المسؤولين تشمل كل النصوص في القوانين الخاصة التي تمنحها”

2019/11/19 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: كشف رئيس تحالف سائرون برهان المعموري، امس الثلاثاء، تفاصيل مقترح قانون إلغاء امتيازات المسؤولين.وقال المعموري في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد: “استناداً لاحكام المادة (60/ثانياً) من الدستور والمادة (120) من النظام الداخلي لمجلس النواب جمعت كتلة سائرون النيابية تواقيع عدد من السادة النواب لغرض تشريع قانون يتضمن إلغاء امتيازات المسؤولين”، ...

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