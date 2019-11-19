متظاهرو التحرير يحرقون نسخة من وثيقة اتفاق الكتل السياسية.. ويصفونه بـ”عدم الشرف”-شاهد الفيديو

2019/11/19 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد أظهر مقطع فيديو نشرته مواقع التواصل الاجتماعي قيام بعض المتظاهرين في ساحة التحرير بحرق وثيقة الاتفاق التي وقعت عليها كتل سياسية في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم يوم أمس.وسكت المحتجون البنزين على نخة مكبرة من الوثيقة وقاموا بحرقها، وسط هتافات قالوا فيها: “هذا الشعب كله عرف هاي الوثيقة لا شرف”، على […]

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