2019/11/19 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير بلدية ذي قار السابق يصدر توضيحا بشأن ورود اسمه بقائمة الاستقدام للنزاهة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/19 | 23:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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