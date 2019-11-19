يوفنتوس يجدد عقد بونوتشي لغاية 2024

2019/11/19 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

مدد نادي يوفنتوس الإيطالي حامل لقب الدوري المحلي في المواسم الثمانية الماضية، اليوم الثلاثاء، عقد مدافعه الدولي ليوناردو بونوتشي، لعام إضافي، ليمتد بذلك

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