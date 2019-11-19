بفضل الذكاء الاصطناعي.. اكتشاف أشكال

2019/11/19 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تدخل تقنية الذكاء الاصطناعي في استخدامات جديدة كل يوم، وبفضلها تم التعرف على أكثر من 100 شكل جديد بما فيها أسماك وثعابين وصور

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