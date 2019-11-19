2019/11/19 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توتنهام يقيل مدربه الارجنتيني ‏بوتشيتينو من منصبه

اخبار مباشرة

توتنهام يقيل مدربه الارجنتيني ‏بوتشيتينو من منصبه

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توتنهام يقيل مدربه الارجنتيني ‏بوتشيتينو من منصبه) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توتنهام يقيل مدربه الارجنتيني ‏بوتشيتينو من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).