الجنايات :إصدار 4 احكام مختلفة بحق تجار مخدرات في ذي قار

2019/11/19 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الثلاثاء، أربعة أحكام مختلفة بحق تجار مخدرات في المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار حكمت بالسجن على 4 تجار مخدرات"، لافتا إلى أن " الأحكام توزعت بين 10 سنوات و 7 سنوات حكمين، و5 سنوات، فيما تم تغريم المتهمين 10 ملايين دينار كل واحد منهم".

وبين المصدر، أن "القرار صدر استنادا لإحكام المادة 28 من قانون المخدرات".

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