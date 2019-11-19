البرلمان يصوت على قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين وسط اعتراضات

2019/11/19 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق صوت #مجلس_النواب العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، على #قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية، فيما أبدى عدد من النواب اعتراضهم على القانون.وتضمن القانون «سحب […]

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