توتنهام يقيل مدربه بوتشيتينو

2019/11/19 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن نادي توتنهام الإنكليزي، اليوم الثلاثاء، عن إقالة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بشكل رسمي.

القرار جاء بسبب حالة من الجدل بخصوص مستقبل بوتشيتينو، وخلافاته المستمرة مع دانييل ليفي رئيس النادي.

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