2019/11/19 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات أمن البصرة تداهم أبي صخير بعد مواجهات عشائرية مسلحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/19 | 23:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات أمن البصرة تداهم أبي صخير بعد مواجهات عشائرية مسلحة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات أمن البصرة تداهم أبي صخير بعد مواجهات عشائرية مسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).