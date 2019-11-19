2019/11/19 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فيديو.. متحدث الحكومة العراقية: قانون "من أين لك هذا " سيكشف أموال المسؤلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/19 | 23:24.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. متحدث الحكومة العراقية: قانون "من أين لك هذا " سيكشف أموال المسؤلين) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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