المساري: لا يمكن تحقيق اصلاح مع بقاء نفس الخارطة السياسية

2019/11/19 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأى القيادي في جبهة الإنقاذ، احمد المساري، انه لا يمكن تحقيق اصلاح مع بقاء نفس الخارطة السياسية.

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