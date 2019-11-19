“كلكامش” تنشر قانون الغاء الامتيازات المالية للمسوؤلين في الدولة

2019/11/19 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحصل “كلكامش برس”، الثلاثاء، على مشروع قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة.وتضمن القانون 11 مادة، ابرزها يمنع تخصيص اموال للعلاج وتخصيص اكثر من 5 سيارات للرئاسات الثلاث وتخصيص 4 سيارات لنواب الرئاسات الثلاث.وادناه وثائق القانون:

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