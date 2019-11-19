“حشد” نيابي في مواجهة مشروع قانون إلغاء امتيازات المسوؤولين

2019/11/19 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن نواب من كتل مختلفة، الثلاثاء، رفضهم لمشروع قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسوؤولين والرئاسات بصيغته الحالية

وقال النائب جواد حمدان في مؤتمر صحفي مشترك حضره مراسل “كلكامش برس”، إن “الصيغة الحالية لهذا القانون ابقت على امتيازات لبعض المسؤولين منها الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء العامين والوكلاء والمستشارين”، لافتًا إلى أن “التعديلات لا تتناسب مع مطالب المتظاهرين والشارع العراقي “.

وأضاف حمدان أن “القانون بصيغته الحالية لم ينص على إستعادة السيارات والدور من المسؤولين منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي وحتى يومنا هذا، خاصة وأن بعض المسؤولين في الدولة منذ 2003 وحتى الان يتنعمون بالامتيازات والدور الفارهة وعدد كبير من السيارات والحمايات التي لم ينص القانون الجديد على سحب هذه الامتيازات من أولئك المسؤولين وحماياتهم”.

وأوضح أن “النواب ممثلي الشعب اوقفوا المشروع وطلبنا من اللجنة المالية تعديل فقراته الان مساء اليوم وإعادة قرائته ليتناسب مع المطالب الشعبية ورؤية المرجعية الرشيدة”.

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